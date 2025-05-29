Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ прорваться в Россию

Российские войска пресекли попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Как стало известно, украинские штурмовые группы попытались пересечь границу в направлении поселка Теткино Глушковского района, однако были рассеяны прицельным огнем российской артиллерии.

По информации издания, сейчас беспилотники Вооруженных сил России наносят массированные удары по местам скопления ВСУ в Сумской области. Ситуация на границе оценивается как напряженная, пишут авторы поста.

О подготовке украинских войск к новой попытке прорваться в Курскую область сообщалось 27 мая. Тогда журналисты выяснили, что скопления живой силы и техники ВСУ фиксируются в пяти километрах от границы России в Сумской области — напротив курских населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи.