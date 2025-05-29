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08:04, 29 мая 2025Мир

Стало известно о подготовке Швеции к войне с Россией

Посол Беляев: Швеция готовит коридоры для переброски сил в случае войны с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Швеция готовит транспортные коридоры для переброски своих вооруженных сил в случае начала войны с Россией. Об этом сообщил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, его цитирует РИА Новости.

«Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», — рассказал дипломат.

Ранее Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных правилах выживания, а также предлагается заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

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