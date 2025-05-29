Стало известно о подготовке Швеции к войне с Россией

Посол Беляев: Швеция готовит коридоры для переброски сил в случае войны с РФ

Швеция готовит транспортные коридоры для переброски своих вооруженных сил в случае начала войны с Россией. Об этом сообщил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, его цитирует РИА Новости.

«Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», — рассказал дипломат.

Ранее Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных правилах выживания, а также предлагается заранее продумать план действий в случае нападения на страну.