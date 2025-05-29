Терапевт назвал опасность диагностированной у Киркорова болезни

Терапевт Кондрахин: Киркоров может восстановиться после ожога без осложнений

Ожоги второй степени, диагностированные у народного артиста России Филиппа Киркорова, могут привести к осложнениям, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. Опасность частичного некроза кожи, который развился у певца, он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач объяснил, что ожоги второй степени провоцируют глубокое повреждение кожи, нарушают ее целостность и провоцируют развитие пузырей. При этом самая опасная степень ожога — четвертая, при ней происходят обугливание и некроз кожи, объяснил Кондрахин. Терапевт обратил внимание на то, что при ожоге руки второй степени, как у Филиппа Киркорова, действительно также происходит некроз кожи, но он менее опасен для организма, потому что не затрагивает зону роста клеток кожи.

Терапевт объяснил, что в случае артиста кожа может восстановиться без развития осложнений. Однако если образуется глубокий рубец, то может возникнуть контрактура — изменение функционального состояния руки, уточнил Кондрахин. «При тотальном некрозе кожи возможна ампутация конечности, а при частичном все зависит от объема поврежденной ткани. А если в рану попадет инфекция, то ситуация может быть плачевной», — резюмировал специалист.

Ранее в мае Филипп Киркоров получил ожог руки во время шоу. Издание Super.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении медицинскую справку сообщило, что у Киркорова диагностировали частичный некроз кожи.