Украинский пленный рассказал о решении пойти воевать из-за конфликтов в тюрьме

Пленный Беляков: Наколка в виде свастики была для меня клеймом на всю жизнь

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Беляков, которого взяли в плен российские бойцы, признался, что ушел на фронт, потому что его «опустили» на зоне и ему не нравилось быть «мальчиком на побегушках». Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

«Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках», — отметил он.

Беляков также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики. Спустя время он задумался о том, что его дед воевал за СССР.

По словам мужчины, его «начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал». Наколка стала клеймом на всю жизнь, посетовал он.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Кавкало рассказал, как его командир приказал оператору дрона ударить по нему и его сослуживцу, когда те решили сдаться в плен. Помимо этого, мужчина заявил, что командование Вооруженных сил Украины отказывалось эвакуировать бойцов и угрожало их убить за попытку покинуть позицию.