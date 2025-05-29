Украинский пленный рассказал о приказе командира убить сослуживца за попытку сдаться

Пленный Кавкало: Командир ВСУ приказал убить сослуживца за попытку сдачи в плен

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кавкало рассказал, как его командир приказал оператору дрона ударить по нему и его сослуживцу, когда те решили сдаться в плен. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кавкало, он и его товарищ получили ранения в ходе боев и остались в подвале без еды и воды. Они пытались связаться с командиром с позывным Бандит с просьбой эвакуировать их. «Он сказал дальше сидеть, сказал, что если мы выйдем из подвала, то он нас убьет с дрона. Так и случилось», — делится военнослужащий.

По словам военнослужащего, он вместе с сослуживцем все-таки принял решение покинуть подвал и сдаться российской стороне, но как только они вышли, по ним ударил дрон. В итоге его товарищ сразу был убит, а Кавкало получил ранение.

Он также рассказал, что командование ВСУ отказывалось эвакуировать бойцов и угрожало их убить за попытку покинуть позицию — независимо от того, попробуют ли они вернуться в распоряжение бригады или сдаться в плен.

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