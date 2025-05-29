В Бразилии рассказали об устраняемых российскими военными угрозах Украины на поле боя

Аналитик Лейрос: Продвижение РФ на поле боя устранит угрозы, исходящие от Киева

Продвижение российских бойцов на поле боя может обеспечить устранение угроз, которые исходят от Киева. Об это написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.

«Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно», — отметил эксперт.

По его словам, если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты, то «пусть будет так».

Как указал автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса исторически являются российскими территориями. Однако в настоящее время используются в качестве баз для террористических атак на Донбасс.

Ранее отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что текущая ситуация в Вооруженных силах Украины демонстрирует скорый крах украинской армии. Кроме того, военный добавил, что Киев не способен диктовать условия ни на поле боя, ни за столом переговоров.

В свою очередь, аналитик Туомас Малинен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сдаться. По мнению эксперта, позитивные изменения начнутся сразу же».