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09:06, 29 мая 2025Мир

В Бразилии рассказали об устраняемых российскими военными угрозах Украины на поле боя

Аналитик Лейрос: Продвижение РФ на поле боя устранит угрозы, исходящие от Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продвижение российских бойцов на поле боя может обеспечить устранение угроз, которые исходят от Киева. Об это написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.

«Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно», — отметил эксперт.

По его словам, если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты, то «пусть будет так».

Как указал автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса исторически являются российскими территориями. Однако в настоящее время используются в качестве баз для террористических атак на Донбасс.

Ранее отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что текущая ситуация в Вооруженных силах Украины демонстрирует скорый крах украинской армии. Кроме того, военный добавил, что Киев не способен диктовать условия ни на поле боя, ни за столом переговоров.

В свою очередь, аналитик Туомас Малинен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сдаться. По мнению эксперта, позитивные изменения начнутся сразу же».

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