Продвижение российских бойцов на поле боя может обеспечить устранение угроз, которые исходят от Киева. Об это написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.
«Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно», — отметил эксперт.
По его словам, если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты, то «пусть будет так».
Как указал автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса исторически являются российскими территориями. Однако в настоящее время используются в качестве баз для террористических атак на Донбасс.
Ранее отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что текущая ситуация в Вооруженных силах Украины демонстрирует скорый крах украинской армии. Кроме того, военный добавил, что Киев не способен диктовать условия ни на поле боя, ни за столом переговоров.
В свою очередь, аналитик Туомас Малинен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сдаться. По мнению эксперта, позитивные изменения начнутся сразу же».