В США заявили о крахе фронта на Украине

Подполковник в отставке Дэвис: Состояние ВСУ намного хуже, чем кажется

Отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что ситуация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) демонстрирует скорый крах украинской армии. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис заявил о крахе фронта на Украине и подчеркнул, что состояние ВСУ намного хуже, чем кажется.

«Отставки командующих подразделениями — это только вершина айсберга. Там до сих пор большие проблемы с тем, что отряды покидают поле боя. Они продолжают убегать и надеяться, что их не загребут на улице», — сказал подполковник в отставке.

Военный добавил, что Киев не способен диктовать условия ни на поле боя, ни за столом переговоров.

Ранее Дэвис сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского с русской рулеткой. До этого он заявлял, что Европа всеми силами хочет растянуть конфликт на Украине еще на четыре года, не считаясь с жизнями людей.

