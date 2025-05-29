В ЛНР рассказали об увеличении числа скрытых позиций ВСУ в Серебрянском лесу

Марочко: ВСУ увеличили число скрытых позиций в Серебрянском лесу у Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число скрытых позиций у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе разведки на кременском участке установлено, что по сравнению с началом текущего месяца в Серебрянском лесу увеличилось количество позиций украинских боевиков. Часть из них являются ложными, но в основной массе позиции используются вооруженными формированиями Украины для ведения боевых действий», — уточнил Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в настоящее время Киев активно обустраивает замаскированные скрытые наблюдательные посты. Они располагаются на удалении от основных сил, рассказал Марочко.

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