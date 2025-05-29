Депутат Швыткин допустил военный конфликт с Германией

Вероятность военного конфликта с Германией появится в случае, если страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что Россия вынуждена будет ответить на такой прямой акт агрессии.

«Такой риск есть. Шаг за шагом страны блока НАТО приближаются к третьей мировой войне. Ведь ракеты Taurus, о которых сейчас говорит Германия, будут достигать Москвы, других наших территорий, что совершенно недопустимо. Это вынудит нас принять еще более жесткие ответные меры», — предупредил политик.

Швыткин подчеркнул, что Россия будет воспринимать нанесение ударов по своей территории немецкими ракетами как акт агрессии со стороны непосредственно Германии. Депутат призвал власти ФРГ вспомнить об уроках Второй мировой войны.

«Надо вспомнить, чем для немцев закончилась ситуация с нанесением ударов по России в прошлый раз, в 1945 году», — рекомендовал Швыткин.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту. Если немецкого политика не остановить, то война между Германией и Россией, как считает Марков, может начаться уже в июне 2025 года.