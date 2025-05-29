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12:00, 29 мая 2025Россия

В России заявили об ожиданиях от завершения конфликта на Украине

Карасин: России нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В России заявили об ожиданиях от завершения конфликта на Украине. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, стране нужна долгосрочная стратегическая стабильность, передает ТАСС.

«Мы хотим стабильности, прежде всего стабильности для себя, стратегической, долгосрочной, мы не хотим, чтобы НАТО приближалась к нашим границам вплотную», — обозначил сенатор, уточнив, что для этого необходимо добиться того, чтобы у Украины был нейтральный статус.

При этом Карасин отметил, что вокруг переговоров в Стамбуле «ведется большая игра». «Но мы терпеливы, за нами право страны, которая хочет обеспечить себе стратегическую стабильность, и нам совершенно безразлично, какие там приемы игры вокруг киевского режима будут приняты», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы довести специальную военную операцию до логического завершения, которым станет устранение первопричин украинского кризиса.

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