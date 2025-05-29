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22:07, 28 мая 2025Бывший СССР

В США рассказали о необычном приказе Зеленского Ермаку

Politico: Зеленский приказал Ермаку надеть костюм на встречу в Белом доме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В феврале на встречу в Белом доме глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак прибыл в строгом костюме. Как пишет газета Politico со ссылкой на самого Ермака, надеть костюм ему приказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«На самом деле, он [Ермак] рассказал Politico, что это его босс сказал ему надеть костюм», — говорится в материале. Как пишет издание, сперва глава ОП в костюме чувствовал себя не очень комфортно, но в дальнейшем привык к нему.

При этом Зеленский на ту встречу костюм не надел — на нем были кроссовки, черные брюки и черный свитер.

В апреле Ермака заметили в костюме второй раз — он надел его на встречу с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

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