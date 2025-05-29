Полковник Макгрегор поставил под вопрос существование Украины в будущем

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина как независимое государство вряд ли будет существовать после завершения конфликта с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению военного, большую часть истории Украина являлась просто регионом.

«Если смотреть со времени переворота в 2014 году, можно выделить три части: восточную, где проживают русские, западную, которая была под властью Польши, Австро-Венгрии. И есть середина, то есть нечто среднее между двумя сторонами», — отметил он.

Ранее Макгрегор раскрыл замысел Европы против Украины. По его мнению, страны Европы претендуют на территорию Западной Украины. Он также призвал Соединенные Штаты как можно скорее выйти из украинского конфликта.