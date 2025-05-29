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10:58, 29 мая 2025Мир

В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента

Ренхап: В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yonhap / Reuters

В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Досрочное голосование на президентских выборах началось в четверг на 3568 избирательных участках по всей стране», — говорится в материале.

Двухдневное голосование в республике будет проходить с 06:00 29 мая до 18:00 30 мая по местному времени (с 00:00 до 12:00 по московскому времени).

Кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен лидирует (49,2 процента), за ним следуют Ким Мун Су (36,8 процента) и Ли Джун Со (10,3 процента).

Ранее сообщалось, что 1 мая исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку с поста премьер-министра.

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