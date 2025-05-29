Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 29 мая 2025Россия

Военный рассказал о десятках круживших над российской трассой дронах ВСУ

ТАСС: В Белгородской области заметили 20 дронов ВСУ, пострадал водитель автобуса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Белгородской области заметили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых атаковал гражданский автобус. Пострадал водитель, сообщил ТАСС начальник отделения дорожно-патрульной службы военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск «Север» майор Александр Мориков.

«С утра мы заступили. В районе 9 часов поступила информация от моего экипажа, что на дороге от Вознесеновки до Шебекино кружился дрон и произвел атаку на гражданский автобус. В результате этой атаки пострадал водитель этого автобуса. (...) Прибыли на место, оказали первую помощь водителю», — рассказал Мориков.

По его словам, второй прилет украинского беспилотника произошел через 10-15 минут. А затем с 9 до 12 часов дня над российской трассой кружили десятки БПЛА противника. «Порядка 15-20 дронов прилетало, кружили там», — отметил военный.

Ранее сообщалось о смерти россиянина из-за пакета, под которым лежало взрывное устройство, сдетонировавшее после того, как мужчина поднял его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти участника СВО при взрыве в Ставрополе

    В Германии усомнились в желании Зеленским мира после визита в Берлин

    Средний возраст машин в России достиг пятилетнего максимума

    Военный рассказал о десятках круживших над российской трассой дронах ВСУ

    Появились кадры с места падения обломков украинского БПЛА в Москве

    «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли

    Стало известно о подготовке Киевом террористов в одном регионе

    Россиянин набросился с ножом на подростков на детской площадке

    МИД назвал необходимые России гарантии при урегулировании конфликта на Украине

    В Бразилии рассказали об устраняемых российскими военными угрозах Украины на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости