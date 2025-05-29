Военный рассказал о десятках круживших над российской трассой дронах ВСУ

ТАСС: В Белгородской области заметили 20 дронов ВСУ, пострадал водитель автобуса

В Белгородской области заметили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых атаковал гражданский автобус. Пострадал водитель, сообщил ТАСС начальник отделения дорожно-патрульной службы военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск «Север» майор Александр Мориков.

«С утра мы заступили. В районе 9 часов поступила информация от моего экипажа, что на дороге от Вознесеновки до Шебекино кружился дрон и произвел атаку на гражданский автобус. В результате этой атаки пострадал водитель этого автобуса. (...) Прибыли на место, оказали первую помощь водителю», — рассказал Мориков.

По его словам, второй прилет украинского беспилотника произошел через 10-15 минут. А затем с 9 до 12 часов дня над российской трассой кружили десятки БПЛА противника. «Порядка 15-20 дронов прилетало, кружили там», — отметил военный.

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