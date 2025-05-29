Воевавшего против российских войск экстремиста посадили в колонию

Суд приговорил экс-участника «Правого сектора» Вербу к 5,5 года колонии

Суд приговорил к 5,5 года лишения свободы бывшего участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» за участие в боевых действиях против российских войск. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Луганской народной республике (ЛНР) Елена Марковская.

Осужденный — 46-летний гражданин Украины Александр Верба. Он признан виновным в экстремизме. Отбывать наказание его отправят в колонию общего режима.

По данным следствия, в октябре 2022 года украинец вступил в состав «Правого сектора» и воевал на территории Донецкой народной республики и ЛНР. Позже его нашли сотрудники ФСБ по Центральному военному округу и отдали под суд.

26 мая военкор Руслан Татаринов сообщил о ликвидации под Курском одного из лидеров «Правого сектора» Владимира Скляра.