Женщина ударила назвавшего ее толстой ребенка головой об окно в самолете

FOX 5 DC: Пассажирка ударила ребенка головой об окно на рейсе из Диснейленда

Пассажирка самолета неназванной иностранной авиакомпании ударила ребенка головой об окно на рейсе из Диснейленда в штате Флорида, США. Подробностями истории поделился телеканал FOX 5 DC.

По данным источника, 46-летняя Кристи Крэмптон из штата Мэриленд разозлилась из-за того, что мальчик назвал ее толстой и «Мисс Пигги». Один из свидетелей инцидента, который произошел в международном аэропорту Орландо, заявил, что женщина «не поправила ребенка, а издевалась над ним».

Американку арестовали и доставили ​​в тюрьму округа Семинол. Ее обвинили в жестоком обращении с детьми и отпустили под залог в размере 10 тысяч долларов (около 796 тысяч рублей).

Ранее мать-одиночка поведала в соцсетях о том, что ее полет по Европе был испорчен из-за детоненавистницы. Женщина получила поддержку в сети.

