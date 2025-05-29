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10:08, 29 мая 2025Путешествия

Женщина ударила назвавшего ее толстой ребенка головой об окно в самолете

FOX 5 DC: Пассажирка ударила ребенка головой об окно на рейсе из Диснейленда
Алина Черненко
Kristy Crampton

Kristy Crampton. Фото: Seminole County Sheriff's Office

Пассажирка самолета неназванной иностранной авиакомпании ударила ребенка головой об окно на рейсе из Диснейленда в штате Флорида, США. Подробностями истории поделился телеканал FOX 5 DC.

По данным источника, 46-летняя Кристи Крэмптон из штата Мэриленд разозлилась из-за того, что мальчик назвал ее толстой и «Мисс Пигги». Один из свидетелей инцидента, который произошел в международном аэропорту Орландо, заявил, что женщина «не поправила ребенка, а издевалась над ним».

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Ранее мать-одиночка поведала в соцсетях о том, что ее полет по Европе был испорчен из-за детоненавистницы. Женщина получила поддержку в сети.

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