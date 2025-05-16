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19:15, 16 мая 2025Путешествия

Мать-одиночка поведала о полете бок о бок с детоненавистницей и получила поддержку в сети

Daily Mail: Мать-одиночка пожаловалась на детоненавистницу в самолете в Европе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: lightpoet / Shutterstock / Fotodom  

Мать-одиночка поведала в соцсетях о том, что ее полет по Европе был испорчен из-за детоненавистницы, и получила поддержку в сети. На ее публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

Женщина по имени Дейзи рассказала, что инцидент произошел на рейсе в Португалию, который должен был продлиться два часа. «Я почувствовала на себе странный пристальный взгляд, еще когда стояла в очереди на посадку. У меня что, торчал сосок? Или две головы? Или я похожа на инопланетянку? Или мой ребенок показывает тебе средний палец? Почему ты пялишься на меня?» — передала девушка мысли в своей голове в тот момент.

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Когда все разместились в самолете, выяснилось, что Дейзи с дочерью сидит бок о бок с той женщиной. «Она повернулась к своему мужу, который был на пару рядов позади, и сказала, что не будет сидеть рядом со мной. И после этого поменялась с ним местами, а позже заставила пересесть и его», — пожаловалась пассажирка.

Дейзи добавила, что в итоге ей достался целый ряд, поскольку третий человек тоже пересел от нее. «В любом случае я выиграла, потому что моя дочь уснула, и весь ряд был в моем распоряжении. А они все теснились как сардины в задней части самолета», — ликовала автор ролика.

Ролик стал вирусным и подписчики поддержали мать-одиночку в комментариях. «Я не понимаю, как люди могут быть такими! Я бы предложил вам помощь и поиграл с вашим ребенком», «А я люблю сидеть рядом с младенцами. Для меня это больше развлечение», — писали они.

В феврале мать двухлетнего ребенка пожаловалась на попутчицу в самолете, из-за которой она больше никогда не хочет путешествовать с малышом. Она отметила, что когда ее ребенок начал кричать, пожилая женщина потребовала, чтобы она «заткнула» его.

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