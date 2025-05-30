Бездыханного футбольного тренера обнаружили у берегов популярного пляжа в Мексике

The Sun: Двух туристов унесло течением в открытый океан у побережья Мексики

Спасатели обнаружили у берегов Тихого океана в Мексике бездыханного бывшего футбольного тренера, который отправился в отпуск с другом. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на сообщения местных следователей.

Два туриста — 31-летний канадец, экс-тренер молодежной сборной по футболу Брейдон Бретцер и 40-летний американец Крис Энкел — отдыхали на популярном среди серферов пляже Зикатела (Playa Zicatela) в Пуэрто-Эскондидо. Во время купания мужчин унесло сильным течением в открытый океан.

По словам следователей, некоторое время они дрейфовали в воде, после чего бесследно исчезли. Сперва поиски путешественников не увенчались успехом, а в понедельник, 25 мая, очевидцы заметили в воде тело Бретцера. Специалисты скорой помощи сообщили, что канадец не выжил. Поиски американского туриста до сих пор продолжаются.

Уточняется, что пляж Зикатела — известная точка притяжения для туристов. Однако местные власти не рекомендуют отдыхающим плавать на южном побережье из-за сильного течения и огромных волн.

Ранее 55-летняя туристка решила искупаться в море на Кипре, но едва не утонула и попала в больницу. Женщину нашли дрейфующей без сознания в ста метрах от берега.