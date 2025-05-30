Раскрыта связь проекта «Золотой купол» с конфликтом на Украине

Политолог Стефанович: Конфликт на Украине показал разрушительную мощь ракет

Современные конфликты, включая украинский, демонстрируют разрушительную мощь ракетного оружия. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«СВО (специальная военная операция) и другие конфликты последних лет показали разрушительную силу ракетного оружия», — отметил он.

При этом снизить эффективность ракет, по мнению эксперта, может эшелонированная система противоракетной обороны (ПРО), в том числе такая «система систем», как «Золотой купол». Наконец, предложенный президентом США Дональдом Трампом проект осложнит диалог России и США по стратегической стабильности, считает Дмитрий Стефанович.

Ранее Дональд Трамп раскрыл сроки запуска системы «Золотой купол». Он обещал ввести ее в эксплуатацию уже в течение трех лет.