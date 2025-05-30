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07:46, 30 мая 2025Экономика

Два мощных землетрясения произошли в российском регионе

У побережья южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Robert Sorbo / Reuters

Два мощных землетрясения произошли у побережья южных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Серию подземных толчков в Тихом океане зафиксировали в ночь на пятницу, 30 мая. Их магнитуда достигала 4,8 и 4,6. «Эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп», — рассказала сейсмолог. На какой глубине залегал очаг землетрясения, Семенова не уточнила.

По словам специалистки, данные об ощутимости подземных толчков в населенных пунктах не поступали. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

В среду, 28 мая, мощное землетрясение случилось у берегов Мексики. Магнитуда подземных толчков достигала 5,9. Эпицентр землетрясения располагался в 411 километрах к западу-юго-западу от города Пуэрто-Вальярта с населением около 203 тысяч человек. Очаг залегал на глубине четырех километров. Информация о пострадавших и повреждениях не уточняется.

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