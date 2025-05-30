Два российских проекта выиграли престижную премию в Лос-Анджелесе

Российские «Пророк» и «Дети перемен» получили награды Golden Trailer Awards 2025

Российские проекты «Пророк. История Александра Пушкина» и «Дети перемен» получили награды на премии Golden Trailer Awards 2025. Об этом сообщает портал Deadline.

Биографический мюзикл об Александре Пушкине победил в номинации «Лучший иностранный постер», а нашумевший сериал получил приз в категории «Лучший тизер на иностранном языке». Также награду получил трейлер «Нюрнберга», признанный лучшим трейлером зарубежного драматического фильма.

Главным триумфатором стал фильм «28 лет спустя», получивший статуэтки за «Лучший трейлер года», «Лучший оригинальный трейлер» и «Лучшее закадровое озвучивание». Также награды достались сериалу «Разделение» и фильмам «Злая. Сказка о ведьме Запада» и «Грешники».

Ранее стало известно, что фильм «Простая случайность» Джафара Панахи получил главный приз Каннского кинофестиваля.