Екатеринбург выбрали «Библиотечной столицей» России

aif: Екатеринбург станет «Библиотечной столицей» России в 2026 году

Российская библиотечная ассоциация по итогам ежегодного конкурса выбрала Екатеринбург «Библиотечной столицей». Об этом сообщает aif.

Данный статус был присвоен городу на Всероссийском библиотечном конгрессе, но официально он станет его обладателем в 2026 году. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что за последние два десятилетия столица Урала значительно преобразилась. По ее словам, в городе увеличилось количество библиотек, которые в настоящий момент работают как современные пространства.

В свою очередь, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что библиотечная сеть региона является одной из крупнейших в России. «Весной следующего года многие из них станут площадками для проведения всероссийского библиотечного конгресса», — пояснил он.

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