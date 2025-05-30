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13:06, 30 мая 2025Путешествия

Эстонцы часами стоят на границе ради шопинга в России. Что они покупают?

На погранпереходе Нарва эстонцы выстроились в огромные очереди ради шопинга
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Эстонцы образовали огромные очереди у границы с Россией, чтобы закупиться в стране дешевыми товарами. На пограничном переходе Нарва даже появилась услуга ожидания в очереди, которая обойдется около 10 евро (887 рублей) за час.

Целью массовых поездок стали недорогие продукты питания и техника в российских магазинах. При этом после покупки необходимых вещей в России далеко не каждого пропустят с ними обратно — многие предметы конфискуются эстонскими пограничниками. Из-за этого путешественникам приходится срывать бирки с новой одежды и делать фотографии на недавно запакованные телефоны, чтобы те казались уже использованными.

На фоне происходящего глава Министерства внутренних дел (МВД) Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с РФ, как ранее поступила Финляндия.

Игорь Таро

Игорь Таро

Фото: Tairo Lutter / Reuters

Эстония пригрозила установить буи в своих водах для борьбы с мигрантами из РФ

Эстония пригрозила установкой навигационных буев в своих территориальных водах на реке Нарве для борьбы с незаконно проникающими в прибалтийскую республику россиянами.

В настоящее время нет двустороннего соглашения, которое позволило бы разместить все буи в воде. Эстония представила свои предложения России. (…) Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах

Игорь Тароглава МВД Эстонии

Еще в октябре 2024 года Министерство иностранных дел страны вручило ноту протеста Москве из-за удаления 25 буев российскими пограничниками. В тот раз Таллин пообещал установить буи с лезвиями, которые позволили бы бороться с незаконными мигрантами. Если лодка наткнется на подобное устройство в воде, от нее почти ничего не останется, сообщил замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

По его словам, в летнее время эстонские пограничники часто ловят российских граждан, нелегально проникнувших на территорию Эстонии вплавь по Нарве. «В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», — подчеркнул Коммусаар.

Тысячи туристов из Евросоюза едут в Россию вопреки санкциям

Более 21 тысячи туристов из стран Европейского союза (ЕС) выбирают Россию для отдыха вопреки западным санкциям.

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За первый квартал этого года более семи тысяч немецких путешественников посетили Россию. На втором месте оказалась Эстония — 2,8 тысячи граждан прибалтийской республики посетили РФ в 2025 году.

Третье место заняли туристы из Польши — 2,2 тысячи путешественников прибыли в Россию оттуда. В пятерку европейских стран по числу визитов также вошли Латвия (1,9 тысячи туристов) и Италия (1,7 тысячи).

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