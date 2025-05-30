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18:56, 30 мая 2025Мир

Германия высказалась об окончании конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Конфликт на Украине закончится переговорами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине скорее всего закончится переговорами. С таким заявлением в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung выступил глава МИД Германии Йохан Вадефуль.

«С самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось», — констатировал дипломат.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Украина не сможет добиться успеха в военном противостоянии с Россией, и в долгосрочной перспективе именно Москва выйдет победителем в военном конфликте.

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