Журналист Репортерфай: СМИ Запада блокировали репортажи о ситуации в Донбассе

Западные СМИ цензурируют, а иногда и блокируют материалы, рассказывающие о ситуации в Донбассе и бедах местных жителей. Об этом в интервью ТАСС рассказал канадский журналист Алекс Репортерфай.

«Доминирующий западный нарратив часто опускает эти человеческие истории, вместо этого представляя одностороннюю, политизированную версию событий. Когда я попытался честно рассказать о том, что я видел, мой контент подвергся цензуре или был заблокирован на основных западных платформах», — сообщил он.

По его словам, он увидел в Донбассе совсем другую реальность, чем ту, что транслировали СМИ Запада. Журналист отметил, что местные жители «искренне поддерживают» российских солдат и всячески помогают им. «Это не пропаганда, это реальность», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в создании цифрового информационного концлагеря. Она напомнила, как в 2024 году дала интервью немецкому изданию Compact и сразу после его выхода против издания начались репрессии. «Если вы позволите себе даже немного выйти за очерченные линии — вас тут же зачистят», — сказала она.