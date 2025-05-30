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03:24, 30 мая 2025Экономика

Крупнейший банк Таиланда ввел ужесточения для россиян

Bangkok Bank ввел ужесточения для россиян на фоне закрытия счетов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank изменил требования к открытию новых депозитных счетов в Таиланде для иностранных клиентов. Об этом пишет Bangkok Post.

Отмечается, что теперь путешественники и иностранные граждане должны обязательно иметь долгосрочные визы.

В кредитной организации подчеркнули, что изменения вызваны борьбой с финансовым мошенничеством, а также ужесточением политики кибербезопасности.

Уточняется, что изменение правил может затронуть некоторых иностранцев, и клиентам, которые испытывают трудности с финансовыми транзакциями, рекомендуют связаться с банком по любому из доступных каналов.

Ранее сообщалось, что Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам. Гражданам РФ предложили посетить с паспортом и банковской книжкой те отделения, где им открывали карты. При этом причину блокировки счетов не объяснили.

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