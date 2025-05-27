Некоторым россиянам заблокировали счета в Таиланде

ТАСС: Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам

Коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клиентов банка.

По данным агентства, гражданам РФ предложили посетить с паспортом и банковской книжкой те отделения, где им открывали карты. При этом причину блокировки счетов не объяснили.

При этом отмечается, что у некоторых россиян карты данного банка продолжают работать. Проживающий в Таиланде собеседник агентства допустил, что блокировка может быть связана с использованием неизвестного фильтра. При этом он не исключил, что блокировка счетов касается всех россиян, просто до не которых не дошла очередь.

Осенью прошлого года российские карты китайской системы UnionPay, которые выдает Газпромбанк, перестали обслуживаться банками Таиланда.