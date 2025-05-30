Макрон допустил присутствие НАТО в Азии

Макрон: НАТО придет в Азию в случае наличия войск КНДР в Европе

НАТО придет в Азию в случае наличия войск КНДР в Европе, Китай должен не допустить присутствия северокорейских военных на европейской территории. Такой сценарий допустил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской территории», — сказал политик.

Ранее Министерство обороны Северной Кореи заявило, что последовательный отказ Соединенных Штатов от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надежным способом обеспечения своей безопасности.