Bild: Сопредседатель АдГ Вайдель выступила с критикой в адрес Мерца

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила с критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в неэффективной трате бюджетных средств на поддержку Украины. Об этом сообщило издание Bild.

«Устоявшиеся партии превратили Германию в зону опасности для ее граждан. Граждане страдают от массовой миграции, роста преступности, высоких налогов и цен на энергоносители, инфляции и разрушение благосостояния», — утверждает политик.

По ее словам, Мерц, оказывая поддержку Украине, по сути «выбрасывает деньги налогоплательщиков в окно», тогда как сами граждане ФРГ ежедневно сталкиваются «с насилием со стороны завезенных мигрантов и угрозой исламского терроризма на улицах».

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало АдГ правоэкстремистской организацией. Отмечалось, что в апреле 2025 года рейтинг партии достиг исторического максимума в 26 процентов, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).