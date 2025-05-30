Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 30 мая 2025Мир

Канцлера Германии раскритиковали за помощь Украине

Bild: Сопредседатель АдГ Вайдель выступила с критикой в адрес Мерца
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Thilo Schmuelgen / Pool / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила с критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив его в неэффективной трате бюджетных средств на поддержку Украины. Об этом сообщило издание Bild.

«Устоявшиеся партии превратили Германию в зону опасности для ее граждан. Граждане страдают от массовой миграции, роста преступности, высоких налогов и цен на энергоносители, инфляции и разрушение благосостояния», — утверждает политик.

По ее словам, Мерц, оказывая поддержку Украине, по сути «выбрасывает деньги налогоплательщиков в окно», тогда как сами граждане ФРГ ежедневно сталкиваются «с насилием со стороны завезенных мигрантов и угрозой исламского терроризма на улицах».

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало АдГ правоэкстремистской организацией. Отмечалось, что в апреле 2025 года рейтинг партии достиг исторического максимума в 26 процентов, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван глава делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

    Стало известно о разговоре Лаврова с главой МИД Турции

    Назван способ уберечься от опасного растения

    Подозреваемого в расправе над московским следователем задержали за границей

    Потери питьевой воды из-за таяния ледников оценили

    Стало известно о смерти мирных россиян в украинском плену

    Фура с успокаивающей надписью протаранила забор россиянина

    Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о последствиях скандала

    Эксперты назвали причину более частых нападений змей на людей

    Rocket Lab сосредоточится на производстве военных спутников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости