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16:28, 30 мая 2025Мир

Мессианский комплекс Трампа объяснили

Politico: Трамп искренне верит в свою исключительность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп искренне верит в свою исключительность. Об этом в интервью журналу Politico рассказал публицист и его бывший консультант Алан Маркус.

«Он предпочитает драму, которая вписывается в его выдуманное повествование, повествование, в котором он всегда лучший, самый большой, самый сильный, самый крутой, самый умный и так далее», — заявил он.

Как указал Маркус, эту веру подпитывает убеждение Трампа в своем мессианстве. По его словам, Трамп «предпочел бы верить, что его спасло высшее существо, потому что он сам особенный, а не в то, что потенциальный убийца был плохим стрелком или ему повезло».

Ранее стало известно, что Трамп украсил Овальный кабинет в Белом доме статуей, посвященной неудачному покушению на него.

Вот это да!
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