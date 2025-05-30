Мессианский комплекс Трампа объяснили

Politico: Трамп искренне верит в свою исключительность

Президент США Дональд Трамп искренне верит в свою исключительность. Об этом в интервью журналу Politico рассказал публицист и его бывший консультант Алан Маркус.

«Он предпочитает драму, которая вписывается в его выдуманное повествование, повествование, в котором он всегда лучший, самый большой, самый сильный, самый крутой, самый умный и так далее», — заявил он.

Как указал Маркус, эту веру подпитывает убеждение Трампа в своем мессианстве. По его словам, Трамп «предпочел бы верить, что его спасло высшее существо, потому что он сам особенный, а не в то, что потенциальный убийца был плохим стрелком или ему повезло».

Ранее стало известно, что Трамп украсил Овальный кабинет в Белом доме статуей, посвященной неудачному покушению на него.