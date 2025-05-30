На Украине назвали невозможным прекращение огня

Бывший глава МИД Кулеба: Ни у России, ни у Украины нет стимула прекращать огонь

Ни Москва, ни Киев не заинтересованы в прекращении огня. Такое заявление сделал бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, его статья опубликована на сайте Foreign Affairs.

«Суровая реальность заключается в том, что ни у России, ни у Украины нет особых стимулов прекращать боевые действия», — назвал он причину невозможности прекращения огня.

По его словам, Россия построила устойчивую экономику, которая позволяет ей продолжать боевые действия. При этом он утверждает, что Украина не готова идти на компромиссы, а армия остается достаточно сильной, чтобы продолжать боевые действия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал одно из условий перемирия с Украиной. В Москве считают, что обеспечение безопасности в Черном море является одним из приоритетов для заключения временного перемирия.