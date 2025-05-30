На Украине зафиксировали резкое увеличение случаев дезертирства

РИА Новости: Число случаев дезертирства на Украине резко возросло в 2025 году

Число случаев самовольного оставления частей украинскими военнослужащими резко возросло за последние пять месяцев и может достигнуть рекордного уровня в 2025 году. К такому выводу пришло РИА Новости после подсчетов, сделанных на основании документов Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Согласно судебной базе данных, все больше украинских военных бегут от службы, о чем свидетельствует рост судебных разбирательств в отношении пойманных дезертиров.

Так, отмечает агентство, если в январе было зарегистрировано почти пять тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более шести тысяч. В целом, за пять месяцев в государстве было зафиксировано 25 508 случаев дезертирства. По подсчетам РИА Новости, общий показатель за 2025 год может достигнуть рекордных 61 тысячи случаев против 35 750 случаев в прошлом году.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что количество пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 400 тысяч человек. Он также напомнил, что родственникам пропавших без вести, в отличие от семей официально признанных погибшими военнослужащих, не положены выплаты от государства.