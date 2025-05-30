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06:29, 30 мая 2025Мир

На Западе заявили о «сходящей с ума» Европе из-за США и Украины

Полковник Жак Бо: Европа надеялась, что США помогут ослабить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Европа хотела ослабить Россию и надеялась, что США помогут в этом, однако теперь она «сходит с ума» из-за изменившейся позиции Вашингтона. Об этом высказался бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.

«У США есть цель по завершению конфликта, но нет плана. У Европы цель противоположная, но плана тоже нет. Поэтому они считают, что удержание Вашингтона в конфликте станет решением для ослабления России — главной цели Европы», — отметил Бо.

Он добавил, что внешняя политика Москвы не ограничивается Украиной — Россия налаживает прочные связи со всем миром, усиливаясь многократно, в то время как сконцентрировавшиеся на Украине США и Европа упустили этот момент.

«Ослабления России не произошло, и явно не произойдет в будущем, ни экономически, ни военным путем. А теперь европейцы сходят с ума из-за того, что США пытаются уйти с Украины», — резюмировал эксперт.

Ранее Бо указал на ключевую деталь в предложении президента РФ Владимира Путина о переговорах. «Честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам. Но им не нужны европейцы и другие стороны», — подчеркнул полковник.

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