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04:31, 30 мая 2025Наука и техника

Найден неожиданный способ остановить разрушение организма после травмы

STM: Препарат дисульфирам может остановить воспаления после тяжелых травм
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Paul Zoetemeijer / Unsplash

Препарат, предназначенный для борьбы с алкогольной зависимостью, может остановить разрушительный каскад клеточной смерти и воспаления после тяжелых травм — особенно эффективно у женщин. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга, исследование опубликовано в Science Translational Medicine.

Команда изучала, как тяжелые травмы — например, после аварии или падения — запускают массовый выброс внутриклеточных веществ и провоцируют воспаление не только в поврежденных, но и в здоровых тканях. Это может привести к отказу органов и отеку мозга. Оказалось, что блокировка молекулы газдермина D, ответственной за разрушение клеточных мембран при воспалении, существенно уменьшает эти последствия.

Ключевым оказался препарат дисульфирам — старое средство от алкоголизма, одобренное FDA. У мышей, получивших дисульфирам после травмы, наблюдалось меньшее воспаление, лучшее восстановление, а также повышалась выживаемость. Причем эффект оказался особенно выраженным у самок: именно они получили наибольшую защиту от клеточной гибели.

Ученые уже планируют крупные доклинические испытания. Если результаты подтвердятся, это может стать шагом к персонализированной терапии травм, где выбор препаратов будет зависеть от пола пациента и типа клеточной реакции.

Ранее ученые установили, что грецкие орехи могут служить естественным противовоспалительным средством. Исследование показало: содержащиеся в орехах полифенолы, в частности уролитин A, снижают уровень воспаления и уменьшают риск развития рака кишечника.

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