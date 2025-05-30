Неизвестный взломал телефон главы аппарата Белого дома

WSJ: Неизвестный рассылал сообщения от имени главы аппарата Белого дома Уайлс

Неизвестный взломал телефон руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, хакер рассылал сообщения и звонил от ее имени сенаторам, губернаторам, видным бизнесменам, а также другим известным личностям. Как рассказали собеседники WSJ, сообщения были написаны в более формальной тональности, чем обычно общается Уайлс. Также они имели грамматические ошибки.

В связи с произошедшим федеральные власти проводят расследование. Отмечается, что ФБР не считает, что за этим может стоять иностранное государство.

Ранее хакеры взломали телевизор в американском Министерстве жилищного строительства и городского развития и увидели видеоролик, предположительно созданный искусственным интеллектом, на котором президент США Дональд Трамп целует ноги миллиардеру Илону Маску.