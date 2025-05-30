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05:50, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Неизвестный взломал телефон главы аппарата Белого дома

WSJ: Неизвестный рассылал сообщения от имени главы аппарата Белого дома Уайлс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Неизвестный взломал телефон руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, хакер рассылал сообщения и звонил от ее имени сенаторам, губернаторам, видным бизнесменам, а также другим известным личностям. Как рассказали собеседники WSJ, сообщения были написаны в более формальной тональности, чем обычно общается Уайлс. Также они имели грамматические ошибки.

В связи с произошедшим федеральные власти проводят расследование. Отмечается, что ФБР не считает, что за этим может стоять иностранное государство.

Ранее хакеры взломали телевизор в американском Министерстве жилищного строительства и городского развития и увидели видеоролик, предположительно созданный искусственным интеллектом, на котором президент США Дональд Трамп целует ноги миллиардеру Илону Маску.

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