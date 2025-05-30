«Некомфортное» общение азиатского барсука попало на видео в российском заповеднике

Азиатский барсук попал на видео в заповеднике в Приморском крае

Азиатский барсук попал на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик опубликован в Telegram-канале природоохранной организации.

На кадрах видно, как животное подходит к дереву, встает на задние лапы и обнюхивает чью-то метку. После этого барсук выгибает спину, распушив хвост.

«Это реакция на запах: вероятнее всего, малыш уловил запах животного, представляющего для него опасность», — объяснили авторы публикации. Отмечается, что после такого «некомфортного» общения зверек в спешке покинул поляну.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал выводок кабанов. Удалось снять четверых полосатых детенышей.

