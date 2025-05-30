Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:46, 30 мая 2025Моя страна

«Некомфортное» общение азиатского барсука попало на видео в российском заповеднике

Азиатский барсук попал на видео в заповеднике в Приморском крае
Мария Борисова
Мария Борисова

Азиатский барсук попал на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик опубликован в Telegram-канале природоохранной организации.

На кадрах видно, как животное подходит к дереву, встает на задние лапы и обнюхивает чью-то метку. После этого барсук выгибает спину, распушив хвост.

«Это реакция на запах: вероятнее всего, малыш уловил запах животного, представляющего для него опасность», — объяснили авторы публикации. Отмечается, что после такого «некомфортного» общения зверек в спешке покинул поляну.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал выводок кабанов. Удалось снять четверых полосатых детенышей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    ВМФ России получит дополнительные десантные корабли

    Женщина лишилась отпуска в Европе из-за разговора со стюардессой в самолете

    Суд вынесет приговор пытавшемуся въехать в Россию армянскому наемнику ВСУ

    Бывший мэр российского города попал под арест

    Германия высказалась об окончании конфликта на Украине

    Встреча Путина со вдовой Абэ попала на главную страницу в японских газетах

    В Стамбуле у фальшивомонетчиков отобрали печатный станок

    Сырский поручил расследовать столкновение с военкомами на Украине

    «Некомфортное» общение азиатского барсука попало на видео в российском заповеднике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости