Немецкое судно с неизвестными БПЛА организовало слежку за кораблем России в Северном море

Spiegel: 7 БПЛА сопровождали судно ФРГ, следившее за кораблем РФ в Северном море

Патрульное судно федеральной полиции ФРГ в сопровождении семи неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) организовало слежку за кораблем России в Северном море. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет органов безопасности.

Инцидент случился в ночь на 17 мая к северу от острова Боркум. Немецкое патрульное судно BP 81 Potsdam наблюдало за российским грузовым кораблем, державшим путь в Бельгию. В процессе федеральная полиция сообщила о семи неизвестных беспилотников, которые сопровождали оба корабля в течение почти трех часов, полицейские смогли опознать зеленые и красные габаритные огни, но не тип дронов. БПЛА могли принадлежать российской стороне, но никаких доказательств у издания нет.

Чтобы уточнить эти данные, сотрудники правоохранительных органов запросили у бельгийских властей информацию, а также досмотр грузового судна в порту назначения. Но по результатам проверки таможня Бельгии не нашла на борту признаки использования беспилотников.

В феврале над немецкой базой в общине Швезинг, где тренируют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили неопознанные дроны. Местные службы безопасности организовывали расследование по подозрению в шпионаже.