Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 30 мая 2025Мир

Немецкое судно с неизвестными БПЛА организовало слежку за кораблем России в Северном море

Spiegel: 7 БПЛА сопровождали судно ФРГ, следившее за кораблем РФ в Северном море
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Патрульное судно федеральной полиции ФРГ в сопровождении семи неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) организовало слежку за кораблем России в Северном море. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет органов безопасности.

Инцидент случился в ночь на 17 мая к северу от острова Боркум. Немецкое патрульное судно BP 81 Potsdam наблюдало за российским грузовым кораблем, державшим путь в Бельгию. В процессе федеральная полиция сообщила о семи неизвестных беспилотников, которые сопровождали оба корабля в течение почти трех часов, полицейские смогли опознать зеленые и красные габаритные огни, но не тип дронов. БПЛА могли принадлежать российской стороне, но никаких доказательств у издания нет.

Чтобы уточнить эти данные, сотрудники правоохранительных органов запросили у бельгийских властей информацию, а также досмотр грузового судна в порту назначения. Но по результатам проверки таможня Бельгии не нашла на борту признаки использования беспилотников.

В феврале над немецкой базой в общине Швезинг, где тренируют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили неопознанные дроны. Местные службы безопасности организовывали расследование по подозрению в шпионаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Либо ты терпила, либо провокатор». Отказавшихся идти на штурм бойцов СВО обвинили в провокации после видео с костылями

    Евросоюзу предрекли судьбу Атлантиды

    На Западе удивились противоречию между заявлениями Дуды о бандеровцах и его действиями

    Маск и глава Минторга США пошутили насчет пощечины Макрону

    Макрон назвал одно решение Трампа проверкой на благонадежность

    Губерниев высказался о проблеме с допингом в России

    Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставки Украине ракет Taurus

    Немецкое судно с неизвестными БПЛА организовало слежку за кораблем России в Северном море

    Глава ВТБ предложил «пари на 10 щелчков» о решении ЦБ по ставке

    Американский полковник прокомментировал поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости