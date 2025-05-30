Одна популярная в 90-х прическа вновь стала трендом

Стилист Вероника Максимова: Объемная укладка из 90-х вновь стала трендом

Российская стилистка Вероника Максимова рассказала, что одна популярная в 1990-х годах прическа вновь стала трендом. Ее комментарий публикует портал «Клопс».

По словам эксперта, актуальность обрели объемные у корней укладки с мягкими волнами и закрученными наружу кончиками. «Главное, не перегибайте с лаком — все должно быть подвижным, пластичным и живым», — отметила собеседница издания.

Кроме того, в настоящее время модными оказались стрижки шегги, пикси и боб-каре, а также прически с челкой-шторкой, добавила Максимова.

Ранее в мае также сообщалось, что популярные в 1990-х босоножки в минималистическом стиле вернулись в моду.