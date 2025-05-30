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18:21, 30 мая 2025Экономика

Официальный курс доллара к рублю перестал падать

Официальные курсы доллара и евро к рублю на 31 мая — 2 июня немного выросли
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Укрепление рубля, официальный курс которого 29 мая уже достиг двухлетних максимумов, остановилось в пятницу. Банк России немного понизил его к американской и европейской валютам, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

К переставшему падать доллару рубль снизился на 12 копеек, до 78,61, а к евро — на 30 копеек, до 89,25.

Ранее рост рубля, продолжавшийся несмотря на колебания цен на нефть и угрозу санкций, аналитики начали связывать с перегревом курса, отмечая, что доллар достиг «весьма устойчивого уровня поддержки», а дальнейшая курсовая динамика во многом будет связана с возможными переговорами в Стамбуле и ожидающимся на следующей неделе решением по ключевой ставке ЦБ РФ.

С учетом разнонаправленных факторов вроде окончания налогового периода и притока валюты, связанного с сохраняющимися ожиданиями улучшения в сфере геополитики, рубль «все же остается слишком дорогим с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров» и, поскольку цены на нефть «уже должны сокращать поступление инвалюты от экспорта», рубль вряд ли уйдет заметно выше нынешних максимумов, отмечает в сегодняшнем комментарии эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

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