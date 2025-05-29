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18:41, 29 мая 2025Экономика

Официальный курс доллара к рублю упал до уровней двухлетней давности

Официальный курс доллара опустился ниже 78,5 рубля впервые с мая 2023 года
Дмитрий Воронин

Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Согласно данным Банка России, рубль в четверг резко подорожал к ведущим мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Так, курс доллара впервые с мая 2023 года опустился ниже 78,5, а евро потерял еще больше (1,39 против 1,11 рубля), опустившись до 88,95 за единицу. Юань снизился на 16 копеек, до 10,89 рубля.

Внебиржевой курс доллара в четверг опустился ниже 79 рублей, а затем оказался и ниже 78-ми, обновив минимумы двухлетней давности.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, тот факт, что рубль продолжает укрепляться, не поддаваясь влиянию ни нестабильных цен на нефть, ни других факторов вроде окончания налогового периода, говорит о связанности его динамики с перегревом курса.

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