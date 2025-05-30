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10:28, 30 мая 2025Мир

Орбан назвал вступление Украины в ЕС самоубийством для Европы

Орбан: Членство Украины в ЕС было бы равносильно экономическому самоубийству.
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может привести к финансовой трагедии и экономическому краху Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Членство Украины в ЕС было бы равносильно финансовой трагедии, экономическому самоубийству. (...) В целом вступление Украины имело бы экономические последствия, которые разрушили бы европейскую экономику, прежде всего нас, и не только нас, но и соседние страны, от поляков до румын», — сказал политик.

Орбан сослался на настроения в обществе, отмечая укрепление пессимизма среди жителей европейских стран относительно украинской евроинтеграции.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что прием Украины в ЕС равносилен открытию нового Восточного фронта против России.

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