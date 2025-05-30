Орбан назвал вступление Украины в ЕС самоубийством для Европы

Орбан: Членство Украины в ЕС было бы равносильно экономическому самоубийству.

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может привести к финансовой трагедии и экономическому краху Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Членство Украины в ЕС было бы равносильно финансовой трагедии, экономическому самоубийству. (...) В целом вступление Украины имело бы экономические последствия, которые разрушили бы европейскую экономику, прежде всего нас, и не только нас, но и соседние страны, от поляков до румын», — сказал политик.

Орбан сослался на настроения в обществе, отмечая укрепление пессимизма среди жителей европейских стран относительно украинской евроинтеграции.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что прием Украины в ЕС равносилен открытию нового Восточного фронта против России.