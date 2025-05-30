Орбан разработал план по возвращению Европы на «правильный путь»

Орбан назвал четыре пункта, позволяющие Европе вернуться на «правильный путь»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X назвал четыре пункта плана по возвращению Европы на «правильный путь».

Первым пунктом он назвал мир, подразумевая, что «никакого нового Восточного фронта» не будет так же, как и членства Украины в Евросоюзе. Вторым пунктом стал суверенитет (отсутствие общих налогов, долгов и централизованного контроля), третьим — свободу слова, мысли и политических дебатов. Завершает список идентичность, подразумевающая «христианскую культуру, безопасные улицы, гордые нации».

«Давайте вернем Европу на правильный путь!» — заключил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Украина является опасной страной и по этой причине украинцев «стоит держать подальше» от Европейского союза.