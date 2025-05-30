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20:33, 30 мая 2025Ценности

Певица Ханна обнажила ягодицы для рекламы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ханна

Ханна. Фото: @xgirlbyhanna

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда одежды XGirl. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница позировала на размещенных кадрах у бассейна под открытым небом. Она предстала перед камерой в полупрозрачном нюдовом бикини, украшенном стразами. Также знаменитость надела черную бейсболку и сделала пучок из заплетенных в косы волос.

При этом на одном из снимков артистка повернулась спиной к фотографу, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Ранее в мае Ханна также похвасталась часами бренда Bvlgari за миллион рублей.

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