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07:17, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Победитель шоу талантов рассказал о серьезной травме

Победитель шоу X-Factor Майлс Стивенсон получил разрыв ахиллова сухожилия
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Neil P. Mockford / Getty Images

Победитель британского шоу талантов X-Factor Майлз Стивенсон сообщил о том, что получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Об этом он рассказал в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец опубликовал фото с перебинтованной ногой и ступней и заявил, что получил травму во время игры в футбол. Майлз отметил, что в ближайшие несколько месяцев его ждет длительное восстановление, поскольку даже простые бытовые дела станут для него сложными.

«Я осознал, насколько стрессовыми будут следующие несколько месяцев на костылях. Работа, семья, простые вещи вроде уборки и стирки. Совсем не жду этого», — написал певец.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу «Жизнь после смерти с Тайлером Генри» Тайлер Генри рассказал о состоянии после операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Генри отметил, что хорошо перенес хирургическое вмешательство.

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