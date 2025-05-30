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08:01, 30 мая 2025Из жизни

Порномодель описала реакцию жениха на ее секс-марафон с участием шести сотен мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @anniekknight

Австралийская порномодель Энни Найт, которую называют самой сексуально активной женщиной страны, описала реакцию своего жениха на ее план переспать с шестью сотнями мужчин за шесть часов. Об этом пишет The Sun.

28-летняя Найт устроила рекордный секс-марафон в воскресенье, 18 мая. Она надеялась, что в мероприятии примут участие около 200 мужчин, однако их явилось почти в три раза больше. В итоге за шесть часов австралийка занялась сексом с 583 мужчинами.

Ее жених Генри Брейшоу в это время был на работе. «Но он позвонил мне утром, пожелал удачи и сказал: "Заставь нас гордиться. Повеселись. Но береги себя"», — описала реакцию мужчины модель.

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При этом она отметила, что Брейшоу переживал за нее, когда узнал, сколько мужчин решили участвовать в марафоне. Он также волновался, что у Найт не получится достичь поставленной цели. После марафона мужчина заявил, что гордится своей невестой.

Ранее сообщалось, что Найт попала в больницу после рекордного секс-марафона. У порномодели открылось кровотечение.

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