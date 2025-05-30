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09:30, 30 мая 2025Моя страна

Россиянам дали квартиру после общения с Путиным

Многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры по поручению Путина
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Махмуд-Али Калиматова

Многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани после соответствующего поручения российского президента Владимира Путина. О предоставлении нового жилища отчитался глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, женщина была удостоена ордена «Мать-героиня». На награждении присутствовал полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Супруги Боголовы воспитали 11 детей, младшему из которых исполнилось всего несколько месяцев. Семья стала олицетворением традиционных ценностей, трудолюбия и родительской самоотдачи», — подписал Калиматов публикацию в Telegram, и подчеркнул, что поддержка многодетных семей является ключевым приоритетом государства.

Ранее президент Путин заявил, что Крым — одно из уникальных мест на Земле и особенно ценен своим климатом и морским воздухом.

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