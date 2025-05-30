Россиянку на велосипеде затянуло под КамАЗ

В Рыбацком девушку на велосипеде затянуло под КамАЗ

В Рыбацком в Санкт-Петербурге девушку на велосипеде затянуло под КамАЗ. Обездвиженное тело россиянки под фурой засняли очевидцы, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как девушка лежит под колесами большегруза.

Предположительно, водитель фуры заворачивал на строительную площадку и не заметил велосипедистку у себя на пути. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать ее личность.

До этого стало известно, что три человека стали жертвами ДТП в Ростовской области.

Еще раньше семерых граждан не удалось спасти после аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Калмыкии. Еще 11 человек пострадали — все они находились в салоне общественного транспорта.