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12:51, 30 мая 2025Россия

Россиянку на велосипеде затянуло под КамАЗ

В Рыбацком девушку на велосипеде затянуло под КамАЗ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Рыбацком в Санкт-Петербурге девушку на велосипеде затянуло под КамАЗ. Обездвиженное тело россиянки под фурой засняли очевидцы, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как девушка лежит под колесами большегруза.

Предположительно, водитель фуры заворачивал на строительную площадку и не заметил велосипедистку у себя на пути. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать ее личность.

До этого стало известно, что три человека стали жертвами ДТП в Ростовской области.

Еще раньше семерых граждан не удалось спасти после аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Калмыкии. Еще 11 человек пострадали — все они находились в салоне общественного транспорта.

ЖЗЛ
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