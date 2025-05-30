Российские пилоты увидели шар в небе над Москвой

Aviaincident: Российские пилоты увидели воздушный шар в районе Шереметьево

Пилоты российской авиакомпании увидели воздушный шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Перми в столицу. Когда пассажирский Airbus А320 находился в районе аэропорта Шереметьево, экипаж доложил о наблюдении шара синего цвета. Он находился на высоте 1,8 тысячи метров справа от лайнера.

Отмечается, что разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили соответствующие органы.

Ранее пилоты другого самолета увидели НЛО недалеко от Шереметьево. Определить его тип экипаж не смог.