Военкор Коц: Российские военные перерезали трассу снабжения ВСУ в Купянске

Российские военные взятием Кондрашовки в Харьковской области перерезали трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Освобождение Кондрашовки позволило "Западу" перерезать одну из дорог, по которой осуществляется снабжение Купянска», — объяснил военкор.

Коц выразил мнение, что на данном участке фронта стоит ждать продвижения Вооруженных сил (ВС) на юг, в сторону населенных пунктов Радьковка, Московка и Соболевка. Он отметил, что через Соболевку проходит дорога, ведущая на Харьков и являющаяся «ключевой логистической артерией купянского гарнизона».

30 мая Минобороны России сообщило о взятии армией России Кондрашовки. Уточнялось, что населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Запад».