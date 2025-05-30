Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:16, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Шац рассказал о русском мате в Израиле

Юморист Михаил Шац заявил, что в Израиле используют русский мат
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Известный юморист Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, что в Израиле используют русский мат. Об этом он заявил в интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube.

По словам юмориста, матерные ругательства перешли из русского языка в иврит. «Есть и плохие слова на иврите, как и в любом языке», — уточнил Шац.

Комик добавил, что относится к мату в бытовой речи и на выступлениях как к острой приправе. По его мнению, нецензурная брань способна оживить шутки в юмористическом монологе.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев порассуждал о целительной силе мата. Он в шутку заявил, что сквернословие способно избавить от любой болезни.

До этого стендап-комик Александр Малой заявил, что выступать без мата тяжело. Он также посоветовал коллегам посмотреть выступления артиста Геннадия Хазанова, чтобы понять, как шутить без использования нецензурной брани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине указали на выгоду НАТО от украинского конфликта

    Посол заявил о давлении на российских дипломатов в Швеции

    Власти Японии отреагировали на встречу вдовы Абэ с Путиным

    Маск останется в ближнем кругу Трампа

    Найден неожиданный способ остановить разрушение организма после травмы

    Россиянина оштрафовали за песни Oxxxymiron и Славы КПСС

    Канадский журналист рассказал о цензуре в западных СМИ

    На Украине зафиксировали резкое увеличение случаев дезертирства

    Россиян предупредили о штрафах за загар в жару

    Шац рассказал о русском мате в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости