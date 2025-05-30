Шац рассказал о русском мате в Израиле

Юморист Михаил Шац заявил, что в Израиле используют русский мат

Известный юморист Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал, что в Израиле используют русский мат. Об этом он заявил в интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube.

По словам юмориста, матерные ругательства перешли из русского языка в иврит. «Есть и плохие слова на иврите, как и в любом языке», — уточнил Шац.

Комик добавил, что относится к мату в бытовой речи и на выступлениях как к острой приправе. По его мнению, нецензурная брань способна оживить шутки в юмористическом монологе.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев порассуждал о целительной силе мата. Он в шутку заявил, что сквернословие способно избавить от любой болезни.

До этого стендап-комик Александр Малой заявил, что выступать без мата тяжело. Он также посоветовал коллегам посмотреть выступления артиста Геннадия Хазанова, чтобы понять, как шутить без использования нецензурной брани.